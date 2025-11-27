Ричмонд
В Купянске находится около 1000 мирных жителей

Освобождение Купянска: Глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил о 1000 мирных жителей в городе. Подробности операции ВС РФ и ситуация с населением на 26 ноября 2025 года..

Источник: Аргументы и факты

В городе Купянск Харьковской области, об освобождении которого было доложено Владимиру Путину 20 ноября, находится тысяча мирных жителей. Об этом в комментарии aif.ru сказал глава Военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

«Сотрудники администрации пока не имеют свободного доступа в город, поэтому точно сказать о том, сколько там находится людей сейчас, мы не можем. Но нам поступает информация о предположительной численности. На сегодняшний день мы говорим о тысяче мирных жителей, находящихся в Купянске», — сообщил глава ВГА.

Вечером 20 ноября глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о стратегическом успехе — взятии Купянска под контроль ВС РФ. «Соединения группировки “Запад” освободили город Купянск», — объявил генерал армии на командном пункте.

Российские военные продолжают уничтожать формирования ВСУ на левом берегу Оскола. По словам Путина, в районе Купянска заблокированы крупные силы противника, эквивалентные 15 батальонам.

