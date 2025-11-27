В Купянске находится около 1000 мирных жителей

«Сотрудники администрации пока не имеют свободного доступа в город, поэтому точно сказать о том, сколько там находится людей сейчас, мы не можем. Но нам поступает информация о предположительной численности. На сегодняшний день мы говорим о тысяче мирных жителей, находящихся в Купянске», — сообщил глава ВГА.