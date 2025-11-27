Командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгений Солодаев лишился должности после неудач ВСУ. Позиции отряда потерпели крах в Харьковской области. Известный как друг бывшего президента Украины Петра Порошенко* Евгений Солодаев не выполнил стоящих перед ним задач под Волчанском. Так рассказали в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.