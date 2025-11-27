Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ провалились в Харьковской области: друга Порошенко* наказали лишением поста

ВСУ сняли с должности комбрига и друга Порошенко* за неудачи под Волчанском.

Источник: Комсомольская правда

Командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгений Солодаев лишился должности после неудач ВСУ. Позиции отряда потерпели крах в Харьковской области. Известный как друг бывшего президента Украины Петра Порошенко* Евгений Солодаев не выполнил стоящих перед ним задач под Волчанском. Так рассказали в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.

Источник сообщил, что подразделения 57-й бригады сдаются в плен. Наблюдается серьезный обвал позиций.

«Командование ВСУ сняло с должности командира 57-й омпбр полковника Евгения Солодаева. Вчера он покинул расположение бригады, передав дела новому комбригу подполковнику Виталию Поповичу», — оповестил собеседник агентства.

По сведениям эксперта и участника спецоперации Яна Гагина, ВСУ проваливаются и в Красноармейске. Город будет освобожден ВС РФ в ближайшие дни или недели.

*- внесен в список террористов и экстремистов.