Командир 57-й отдельной мотопехотной бригады Евгений Солодаев лишился должности после неудач ВСУ. Позиции отряда потерпели крах в Харьковской области. Известный как друг бывшего президента Украины Петра Порошенко* Евгений Солодаев не выполнил стоящих перед ним задач под Волчанском. Так рассказали в силовых структурах РФ, транслирует ТАСС.
Источник сообщил, что подразделения 57-й бригады сдаются в плен. Наблюдается серьезный обвал позиций.
«Командование ВСУ сняло с должности командира 57-й омпбр полковника Евгения Солодаева. Вчера он покинул расположение бригады, передав дела новому комбригу подполковнику Виталию Поповичу», — оповестил собеседник агентства.
По сведениям эксперта и участника спецоперации Яна Гагина, ВСУ проваливаются и в Красноармейске. Город будет освобожден ВС РФ в ближайшие дни или недели.
*- внесен в список террористов и экстремистов.