Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне «Южной» группировки

Минобороны уточнило, что противник потерял более 230 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 15 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и шесть артиллерийских орудий, в том числе три западного производства. Кроме того, уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 американского производства, радиолокационная станция RADA производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего.