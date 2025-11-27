«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам и пунктам управления беспилотных летательных аппаратов, пункту спутниковой связи, объектам энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах», — говорится в сообщении военного ведомства.
ВС РФ за сутки поразили склады и пункты управления БПЛА ВСУ
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки нанесли поражение складам и пунктам управления беспилотниками, пункту спутниковой связи противника и используемым в интересах ВСУ объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.
