Штурмовики группировки «Центр» наступают на севере Красноармейска

«В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 117 зданий», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Таким образом, подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Приют, Новоалександровка, Сергеевка, Новый Донбасс, Родинское Донецкой Народной Республики, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области, сообщило Минобороны РФ.