Главное из брифинга Минобороны 27 ноября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 27 ноября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ освободили село в ДНР

Подразделения группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт Васюковка в ДНР.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвигается вперед в Харьковской и Сумской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Также подразделения «Севера» атаковали три бригады и штурмовой полк ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: свыше 135 военнослужащих и 12 автомобилей.

«Запад» продвигается в ДНР и Харьковской области

Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населенных пунктов Харьковской области и поселков Дробышево и Яровая ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 235 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 155-мм гаубица М777, 21 автомобиль, десять станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах десяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 230 человек. Также противник лишился семи боевых бронированных машин, 15 автомобилей, боевой машины РСЗО «Град», шести артиллерийских орудий, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, радиолокационной станции RADA, станции РЭБ, семи складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Группировка «Центр» берет под контроль Красноармейск

Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 10 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Приют, Новоалександровка, Сергеевка, Новый Донбасс, Родинское ДНР, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области.

В Красноармейске ДНР российские штурмовики 2-й армии продолжают продвижение в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас и зачистку населенного пункта Ровное.

Российские бойцы отразили восемь атак бригады и штурмового полка противника из района села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 30 боевиков, бронетранспортер М-113 и боевая бронированная машина Viking.

В Димитрове подразделения 51-й армии продолжили выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Бойцы ВС РФ освободили 117 зданий.

«За сутки на Красноармейском направлении уничтожены свыше 275 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пикап», — сообщает Минобороны РФ.

Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 465 боевиков, танк, девять боевых бронированных машин и пять автомобилей.

«Восток» продвигается вперед в Запорожской области

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Воздвижевка, Малиновка, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области.

Потери ВСУ: порядка 210 военнослужащих, два танка, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка и станция РЭБ.

«Днепр» противостоит ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы «Днепра» атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Антоновка, Отрадокаменка, Никольское Херсонской области и города Херсон.

ВСУ лишились порядка 80 военнослужащих, 15 автомобилей, пяти станций РЭБ, трех складов боеприпасов, материальных средств и горючего.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение складам и пунктам управления БПЛА, пункту спутниковой связи, объектам энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • пять управляемых авиационных бомб;
  • восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
  • 263 БПЛА самолетного типа.

