ВС РФ освободили село в ДНР
Подразделения группировки «Юг» взяли под контроль населенный пункт Васюковка в ДНР.
«Север» продвигается вперед в Харьковской и Сумской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар четырем бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области. Также подразделения «Севера» атаковали три бригады и штурмовой полк ВСУ в районах четырех населенных пунктов Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: свыше 135 военнослужащих и 12 автомобилей.
«Запад» продвигается в ДНР и Харьковской области
Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение шести украинским бригадам в районах шести населенных пунктов Харьковской области и поселков Дробышево и Яровая ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 235 военнослужащих, восемь боевых бронированных машин, 155-мм гаубица М777, 21 автомобиль, десять станций РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и два склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах десяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 230 человек. Также противник лишился семи боевых бронированных машин, 15 автомобилей, боевой машины РСЗО «Град», шести артиллерийских орудий, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, радиолокационной станции RADA, станции РЭБ, семи складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
Группировка «Центр» берет под контроль Красноармейск
Военнослужащие «Центральной» группировки в течение суток атаковали 10 бригад и два штурмовых полка ВСУ в районах населенных пунктов Приют, Новоалександровка, Сергеевка, Новый Донбасс, Родинское ДНР, Межевая и Новопавловка Днепропетровской области.
В Красноармейске ДНР российские штурмовики 2-й армии продолжают продвижение в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас и зачистку населенного пункта Ровное.
Российские бойцы отразили восемь атак бригады и штурмового полка противника из района села Гришино, предпринятых для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 30 боевиков, бронетранспортер М-113 и боевая бронированная машина Viking.
В Димитрове подразделения 51-й армии продолжили выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. Бойцы ВС РФ освободили 117 зданий.
«За сутки на Красноармейском направлении уничтожены свыше 275 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и пикап», — сообщает Минобороны РФ.
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 465 боевиков, танк, девять боевых бронированных машин и пять автомобилей.
«Восток» продвигается вперед в Запорожской области
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и трем штурмовым полкам в районах населенных пунктов Воздвижевка, Малиновка, Доброполье, Гуляйполе Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области.
Потери ВСУ: порядка 210 военнослужащих, два танка, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка и станция РЭБ.
«Днепр» противостоит ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали три бригады противника в районах населенных пунктов Новоандреевка, Степногорск Запорожской области, Антоновка, Отрадокаменка, Никольское Херсонской области и города Херсон.
ВСУ лишились порядка 80 военнослужащих, 15 автомобилей, пяти станций РЭБ, трех складов боеприпасов, материальных средств и горючего.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли поражение складам и пунктам управления БПЛА, пункту спутниковой связи, объектам энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- пять управляемых авиационных бомб;
- восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- управляемую ракету большой дальности «Нептун»;
- 263 БПЛА самолетного типа.