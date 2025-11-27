Ричмонд
Постпред при ОЗХО: РФ расследует факты применения Киевом отравляющих веществ

ГААГА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие продолжают в полевых условиях фиксировать доказательства применения украинскими силами отравляющих веществ, а нарушения Киевом обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) носят систематический характер. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

Источник: РИА "Новости"

Он сообщил, что российские военнослужащие «в жесточайшей боевой обстановке, которая сопровождается всевозможными видами огневого воздействия, прежде всего с использованием БПЛА», продолжают вести сбор доказательств применения в зоне СВО химического оружия. «Фиксируем, что нарушения киевским режимом обязательств по КЗХО носят систематический характер», — подчеркнул дипломат, выступая на 30-й ежегодной конференции государств — участников ОЗХО.

По словам Тарабрина, в России в соответствии с положениями КЗХО ведутся расследования целого ряда таких эпизодов. В частности, возбуждено уголовное дело по статье 356 УК РФ в отношении командира 108-го отдельного штурмового батальона 58-й мотострелковой бригады ВСУ капитана Сергея Филимонова. «Он в марте 2025 года приказал использовать отравляющее вещество хлорпикрин посредством сброса с БПЛА», — уточнил постпред.

В результате этого 15 марта в районе населенного пункта Желанное ДНР от воздействия хлорпикрина пострадали 16 российских военнослужащих, что подтверждено результатами химических проб. Дипломат добавил, что на позициях подразделения ВСУ были обнаружены 5 самодельных устройств, содержащих 35 стеклянных емкостей с отравляющим веществом. Российские специалисты, по его словам, провели «фото- и видеофиксацию данного факта». Эти материалы будут переданы экспертам Техсекретариата в ходе ожидаемого визита в Россию, консультации по организации которого ведутся в данный момент.

21 июля Тарабрин в интервью ТАСС сообщил, что Москва направила официальный запрос на визит технической миссии для оказания содействия по расследованию применения химоружия в зоне украинского конфликта. По словам дипломата, такая возможность предусмотрена статьей VIII КЗХО, которая касается запроса о техническом содействии со стороны организации в случае возникновения подозрения в применении химоружия.

