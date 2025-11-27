Путин: Красноармейск и Димитров полностью окружены

«Красноармейск и Димитров полностью окружены. Так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских вооруженных сил. На юге города Димитрова группировка противника отсечена. Она рассекается так по всему городу, и наши войска переходят к ее планомерному уничтожению», — сказал глава государства, отвечая на вопрос ТАСС.
Президенту был задан вопрос, нет ли давления со стороны по поводу скорейшего достижения мирных договоренностей и сколько времени это займет.
«Я специально обратил ваше внимание на то, что каждый из вопросов, который изложен в тех списках, которые нам передали, имеют очень важное значение, каждый из них — ключевая тема, поэтому это требует серьезной проработки, — отметил он. — И, наверное, некоторые из наших партнеров стремятся к решению этих вопросов как можно быстрее. Почему? Уже спрашивали меня здесь коллеги по поводу того, что происходит на линии соприкосновения. Спрашивали по позиции американских переговорщиков».
Президент обратил внимание, что «основные мероприятия проходят» на красноармейском направлении и вокруг Димитрова.
«А дальше что? Посмотреть на карту, взгляд перевести на карту северо-восточнее, там дальше Комсомольск. А севернее Комсомольска — Купянск, Славянск и чуть-чуть северо-восточнее — Северск. В Комсомольске внутри города идут боевые действия, и уже значительное количество зданий освобождено нашими войсками, и продвижение идет дальше», — добавил он.