ВС России проломили оборону ВСУ на севере Запорожской области

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Войска группировки «Восток» проломили оборону противника и быстро продвигаются на границе Запорожской и Днепропетровской областей, заявил президент России Владимир Путин.

Источник: © РИА Новости

«Другая наша группировка — “Восток” — проломила оборону противника и продвигается быстрыми темпами по северу Запорожской области, на границе Запорожской и Днепропетровской областей, и идет, повторяю, очень быстрыми темпами», — сказал Путин журналистам.