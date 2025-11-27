Ричмонд
На Западе забили тревогу из-за новой тактики ВС России в зоне СВО

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Российские военные стали чаще использовать многоразовые БПЛА в зоне СВО, пишет Forbes.

Источник: © РИА Новости

«Россия явно отказывается от тактики одноразового удара в пользу многоразового использования как в атаке, так и в обороне», — говорится в публикации.

Автор статьи отметил, что особую роль на фронте играют FPV-дроны — самое смертоносное оружие, которое способно уничтожать бронетехнику, артиллерию и позиции пехоты. Но несмотря на успех так называемых дронов-камикадзе, Россия теперь делает ставку на многократное применение БПЛА.

В качестве примера подчеркиваются дроны «Ночная ведьма» и «Бульдог-13». Автор заявил, что оснащение российской армии новыми системами означает переход к качественно новому классу ударных БПЛА с расширенными возможностями.

Ранее в августе инженер FPV-дронов 10-го гвардейского танкового полка Южного военного округа с позывным «Шустрый» рассказал в беседе с РИА Новости о том, что российские инженеры создали новый многоразовый беспилотник «Бульдог-13» и отправили его на испытания в реальных боевых условиях.

«Ночная ведьма» — усовершенствованный аналог украинского дрона «Баба-яга», о его создании РИА Новости сообщил в 2024 году представитель компании «Гроза», разработчика системы.

