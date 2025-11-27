Оппозиционные депутаты украинской Рады объединились для борьбы за мир

Напомним, несогласный с политикой официального Киева Александр Дубинский находится в СИЗО, Артём Дмитрук выехал из Украины на фоне политического преследования, Александр Куницкий, представляющий правящую партию «Слуга народа», в 2024 году не вернулся из заграничной командировки.