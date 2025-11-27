Оппозиционные депутаты украинской Рады объединились для борьбы за мир

Оппозиционно настроенные депутаты украинской Рады создали межфракционное депутатское объединение «Мы за мир!». Соответствующее письмо направлено спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, информировал депутат Александр Дубинский.
«Направил спикеру ВР Стефанчуку письмо, в котором проинформировал о создании межфракционного депутатского объединение (МФО) “Мы за мир!”. Сейчас в него вошли 3 народных депутата — Дубинский, Дмитрук, Куницкий», — написал Дубинский в Telegram-канале.
Напомним, несогласный с политикой официального Киева Александр Дубинский находится в СИЗО, Артём Дмитрук выехал из Украины на фоне политического преследования, Александр Куницкий, представляющий правящую партию «Слуга народа», в 2024 году не вернулся из заграничной командировки.
Дубинский отметил, что 90% украинского общества хочет мира, следовательно, должна быть произведена соответствующая «перезагрузка власти».
Ранее депутат Верховной рады Артём Дмитрук представил в суде в Лондоне ряд доказательств преступлений действующей украинской власти.
Также сообщалось, что Дубинский перечислил шесть предательств украинцев со стороны Зеленского.