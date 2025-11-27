В ЛНР атакованы несколько АЗС: здания станций получили повреждения

Беспилотники ВСУ нанесли очередной удар по территории Луганской Народной Республики. Целями атаки стали автомобильные заправочные станции в Старобельском и Белокуракинском муниципальных округах. Так проинформировали в пресс-службе правительства ЛНР.
В сообщении отмечается, что удары нанесены сразу по нескольким АЗС. Повреждения получили фасады зданий станций.
«Над территорией северных районов ЛНР фиксируются пролеты вражеских беспилотников. Атакованы две АЗС в Старобельском муниципальном округе», — говорится в заявлении правительства ЛНР.
Во вторник, 25 ноября, дрон ВСУ совершил налет на автозаправочную станцию в городе Сватово. Произошло возгорание. Никто из сотрудников АЗС не пострадал. Пожар оперативно ликвидировали.