В ЛНР атакованы несколько АЗС: здания станций получили повреждения

Украинские дроны атаковали несколько АЗС в ЛНР.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотники ВСУ нанесли очередной удар по территории Луганской Народной Республики. Целями атаки стали автомобильные заправочные станции в Старобельском и Белокуракинском муниципальных округах. Так проинформировали в пресс-службе правительства ЛНР.

В сообщении отмечается, что удары нанесены сразу по нескольким АЗС. Повреждения получили фасады зданий станций.

«Над территорией северных районов ЛНР фиксируются пролеты вражеских беспилотников. Атакованы две АЗС в Старобельском муниципальном округе», — говорится в заявлении правительства ЛНР.

Во вторник, 25 ноября, дрон ВСУ совершил налет на автозаправочную станцию в городе Сватово. Произошло возгорание. Никто из сотрудников АЗС не пострадал. Пожар оперативно ликвидировали.