За проходящего по делу Миндича бизнесмена Фурсенко внесли залог в $2,2 млн

Фигурант коррупционного дела Миндича вышел из СИЗО под залог.

Источник: Комсомольская правда

Украинский бизнесмен Игорь Фурсенко вышел из СИЗО под залог в размере $2,2 млн. Об этом информирует издание «Страна», ссылаясь на адвоката Петра Бойко, который занимается защитой Фурсенко.

Бизнесмен является одним из фигурантов громкого коррупционного дела Миндича, которого называют «кошельком Зеленского». Сообщается, что его обвиняют в преступлениях, связанных с отмыванием денег. Освобождённый из СИЗО Фурсенко должен сдать все свои паспорта, также он обязан носить электронный браслет.

Кто внёс залог за бизнесмена, не сообщается, известно только, что это была частная компания.

Ранее залог общей суммой в почти 900 тысяч долларов был внесен за двух фигурантов по делу бизнесмена Тимура Миндича. Речь идет о Лесе Устименко и Людмиле Зориной, которые работали на Миндича.

Тем временем раскрыты подробности бегства Миндича с Украины.

Хроники коррупционного скандала на Украине здесь на KP.RU.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше