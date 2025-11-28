За проходящего по делу Миндича бизнесмена Фурсенко внесли залог в $2,2 млн

Украинский бизнесмен Игорь Фурсенко вышел из СИЗО под залог в размере $2,2 млн. Об этом информирует издание «Страна», ссылаясь на адвоката Петра Бойко, который занимается защитой Фурсенко.
Бизнесмен является одним из фигурантов громкого коррупционного дела Миндича, которого называют «кошельком Зеленского». Сообщается, что его обвиняют в преступлениях, связанных с отмыванием денег. Освобождённый из СИЗО Фурсенко должен сдать все свои паспорта, также он обязан носить электронный браслет.
Кто внёс залог за бизнесмена, не сообщается, известно только, что это была частная компания.
Ранее залог общей суммой в почти 900 тысяч долларов был внесен за двух фигурантов по делу бизнесмена Тимура Миндича. Речь идет о Лесе Устименко и Людмиле Зориной, которые работали на Миндича.
Тем временем раскрыты подробности бегства Миндича с Украины.
