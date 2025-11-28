ВС РФ атакуют украинские вертолеты с помощью дронов: Киев пожаловался на тактику

Украинская сторона не оценила новую тактику ВС России. Бойцы теперь могут уничтожать вертолеты и самолеты ВСУ в воздухе при помощи дронов. Недовольство по этому поводу выразил замминистра обороны Украины Юрий Мироненко, цитирует Business Insider.
Чиновник уточнил, что операторы БПЛА используют дроны вблизи линии боевого соприкосновения. Российские бойцы поддерживают связь с беспилотными системами через антенны.
Юрий Мироненко признал, что ВСУ сложно противодействовать таким дронам. Российские операторы управляют ими в режиме реального времени.
Ранее ВС РФ атаковали ВСУ в Гуляйполе. Операторы нанесли серию точных ударов по автомобильной технике и квадроциклам. ВСУ пытались осуществить ротацию живой силы. Российской стороне удалось сорвать попытки перебросить резервы.