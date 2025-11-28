Ричмонд
Нидерланды хотят свернуть программу помощи украинцам: вот чего их лишат в первую очередь

Украинцев в Нидерландах обяжут оплачивать аренду и медстраховку.

Источник: Комсомольская правда

Власти Нидерландов намерены стимулировать возвращение украинских беженцев на родину. Для этого разработан специальный алгоритм, информирует портал Nos.

Так, в план правительства входит предоставление беженцам из Украины особого статуса с 2027 года. Этот статус предусматривает лишение их определённых льгот.

«Украинцы, имеющие оплачиваемую работу, должны будут платить аренду. Им также придется самостоятельно платить взносы на медицинское страхование», — сказано в публикации.

Там же отмечается, что более 60 процентов проживающих в Нидерландах 120 000 украинцев имеют работу.

Ранее в Швейцарии пожаловались на «высокомерных беженцев» с Украины.

Также сообщалось, что в Чехии растет недовольство украинскими беженцами. Около 58% местных жителей считают, что страна приняла слишком много граждан этой страны.

Почему получить статус беженца в Европе украинцам становится труднее, читайте здесь на KP.RU.