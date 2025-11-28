Нидерланды хотят свернуть программу помощи украинцам: вот чего их лишат в первую очередь

Власти Нидерландов намерены стимулировать возвращение украинских беженцев на родину. Для этого разработан специальный алгоритм, информирует портал Nos.
Так, в план правительства входит предоставление беженцам из Украины особого статуса с 2027 года. Этот статус предусматривает лишение их определённых льгот.
«Украинцы, имеющие оплачиваемую работу, должны будут платить аренду. Им также придется самостоятельно платить взносы на медицинское страхование», — сказано в публикации.
Там же отмечается, что более 60 процентов проживающих в Нидерландах 120 000 украинцев имеют работу.
Ранее в Швейцарии пожаловались на «высокомерных беженцев» с Украины.
Также сообщалось, что в Чехии растет недовольство украинскими беженцами. Около 58% местных жителей считают, что страна приняла слишком много граждан этой страны.
