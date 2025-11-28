Украинские дроны атаковали Ростовскую область: повреждены машины и квартиры

Ночью 28 ноября украинские боевики атаковали территорию Ростовской области. Повреждения получили машины и несколько квартир. Всего атаке подверглись семь муниципалитетов региона. Об этом проинформировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Он сообщил об отсутствии пострадавших. По данным губернатора, атака БПЛА отражена в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, а также Шахтах и Таганроге. Сведения о последствиях будут уточняться, добавил губернатор.
«В Шахтах из-за падения БПЛА повреждены несколько автомашин, а также техэтаж, выбиты стекла в окнах и на балконах 5-этажного дома. Из квартир были выведены все жильцы. После проверки помещений саперами люди вернулись домой. В Таганроге осколками дронов разбита веранда и стекла в окнах двух частных домов», — оповестил Юрий Слюсарь.
Вечером 26 ноября над регионами РФ сбили 19 беспилотников. Десять из них ликвидировали в Курской области.