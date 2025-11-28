Ричмонд
Силы ПВО за ночь сбили 136 украинских дронов

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 136 украинских дронов над территорией России, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 136 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сводке.

Бойцы поразили 46 БПЛА — в Ростовской области, 30 — в Саратовской, 29 — в Крыму, 12 — над Черным морем.

Помимо этого, они ликвидировали шесть дронов в Брянской области, пять — в Волгоградской, по два — в Воронежской, Московском регионе и над Азовским морем, а также по одному — в Курской и Калужской областях.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

