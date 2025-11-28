Подразделения группировки «Запад» прорвались к окраинам села Диброва и начали его штурм, пишут «Военкоры Русской весны».
Юго-восточнее Красного Лимана ВС РФ выбили противника из цепочки опорных пунктов и подошли к важному перекрестку, где выходящая из города дорога расходится на шоссе в Славянск и Ямполь.
Трассы находятся под нашим огневым контролем (вторая вообще перерезана), что значительно осложняет снабжение украинского гарнизона.
Восточнее русские штурмовики продвинулись между Дибровой и Озерным.