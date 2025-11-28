Ричмонд
ВС РФ заняли ряд опорных пунктов к юго-востоку от Красного Лимана

Российские войска продолжают охват Красного Лимана. После успешного продвижения вдоль северных окраин города, по селам Ставки и Новоселовка, штурмовые отряды начали наступление на юге, отрезая Красный Лиман от Ямполя.

Источник: Российская газета

Подразделения группировки «Запад» прорвались к окраинам села Диброва и начали его штурм, пишут «Военкоры Русской весны».

Юго-восточнее Красного Лимана ВС РФ выбили противника из цепочки опорных пунктов и подошли к важному перекрестку, где выходящая из города дорога расходится на шоссе в Славянск и Ямполь.

Трассы находятся под нашим огневым контролем (вторая вообще перерезана), что значительно осложняет снабжение украинского гарнизона.

Восточнее русские штурмовики продвинулись между Дибровой и Озерным.