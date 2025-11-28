Экипаж российской БМП уничтожил фортификационное сооружение ВСУ

Младший сержант Ринат Бикчинтаев в составе боевой машины пехоты обеспечивал огневую поддержку наступающим штурмовым подразделениям на одном из тактических направлений спецоперации, рассказали в МО РФ.
«Прибыв на позицию, экипаж столкнулся с мощным сопротивлением противника, что серьезно замедляло темп продвижения штурмовиков. В условиях непрекращающегося артиллерийского обстрела противника, военнослужащий уничтожил фортификационное сооружение и пулеметный расчет противника», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ отметили, что благодаря умелым действиям Рината противнику было нанесено огневое поражение. За счёт этого были созданы благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений.