Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экипаж российской БМП уничтожил фортификационное сооружение ВСУ

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Экипаж российской боевой машины пехоты на одном из направлений спецоперации уничтожил фортификационное сооружение и пулеметный расчет ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Младший сержант Ринат Бикчинтаев в составе боевой машины пехоты обеспечивал огневую поддержку наступающим штурмовым подразделениям на одном из тактических направлений спецоперации, рассказали в МО РФ.

«Прибыв на позицию, экипаж столкнулся с мощным сопротивлением противника, что серьезно замедляло темп продвижения штурмовиков. В условиях непрекращающегося артиллерийского обстрела противника, военнослужащий уничтожил фортификационное сооружение и пулеметный расчет противника», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что благодаря умелым действиям Рината противнику было нанесено огневое поражение. За счёт этого были созданы благоприятные условия для продвижения штурмовых подразделений.