ВС России уничтожили танк ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

«В ходе выполнения разведывательных задач обнаружили замаскированный танк Т-72 ВСУ. После обнаружения цели была проведена атака несколькими FPV-дронами в результате чего произошла детонация боекомплекта и танк противника был уничтожен», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе воздушной разведки расчёты беспилотных систем обнаружили пункт временной дислокации с живой силой ВСУ и ликвидировали боевиков.
«Обнаружили и уничтожили прямыми попаданиями ударных дронов пункт временной дислокации с живой силой противника на краматорско-дружковском направлении», — добавили в Минобороны.