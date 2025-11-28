ВС России уничтожили танк ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении

«В ходе выполнения разведывательных задач обнаружили замаскированный танк Т-72 ВСУ. После обнаружения цели была проведена атака несколькими FPV-дронами в результате чего произошла детонация боекомплекта и танк противника был уничтожен», — говорится в сообщении.