Аэропорт Сочи возобновил работу после временных ограничений

Международный аэропорт Сочи возобновил прием и выпуск самолетов. О снятии ранее введенных ограничений на полеты в воздушной гавани курорта объявили в Росавиации.
Как пояснили в ведомстве, временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов. В период действия этих мер, пять самолетов, направлявшихся в Сочи, были вынуждены отправиться на запасные аэродромы.
«Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — отметил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.