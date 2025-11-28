Новосибирская область стала лидером по поддержке участников СВО

Новосибирская область признана лидером по количеству мер поддержки участников СВО. В регионе действуют 72 различные формы помощи военнослужащим и их семьям. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева провела в Новосибирске расширенное заседание фонда «Защитники Отечества». Она отметила меры поддержки, которые есть только в нашем регионе.
Например, участники СВО могут получить 500 тысяч рублей на переоборудование жилья и дополнительно 1 миллион рублей при покупке новой квартиры. Также действует реабилитационный сертификат для санаторного лечения.
В Новосибирске создадут филиал Военно-социального центра Минобороны с «горячей линией» для Центрального и Восточного военных округов. Губернатор Андрей Травников предложил распространить успешный опыт региона на другие субъекты страны.