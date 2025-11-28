Волгоградец Андрей Перкович погиб в СВО

В администрации Жирновского района Волгоградской области сообщили о гибели Андрея Игоревича Перковича.
20 августа погибшему бойцу исполнися 41 год. Он находился на военной службе на территории проведения специальной военной операции и честно исполнял свой воинский долг, проявляя преданность Родине и патриотизм.
В некрологе говорится, что родные, близкие и жители района выражают глубокие соболезнования и разделяют горе семьи.
Прощание с Андреем Перковичем состоится 29 ноября 2025 года в 12:30 по адресу: село Медведица, улица Жилой поселок Газовик, дом 2, квартира 6.
