Волгоградец Андрей Перкович погиб в СВО

В последний путь его проводят в Жирновском районе.

Источник: Аргументы и факты

В администрации Жирновского района Волгоградской области сообщили о гибели Андрея Игоревича Перковича.

20 августа погибшему бойцу исполнися 41 год. Он находился на военной службе на территории проведения специальной военной операции и честно исполнял свой воинский долг, проявляя преданность Родине и патриотизм.

В некрологе говорится, что родные, близкие и жители района выражают глубокие соболезнования и разделяют горе семьи.

Прощание с Андреем Перковичем состоится 29 ноября 2025 года в 12:30 по адресу: село Медведица, улица Жилой поселок Газовик, дом 2, квартира 6.

Ранее сообщалось о прощании с Дмитрием Мордвиновым в Камышине.