Десантнику из Приморья присвоили звание Героя России посмертно

«На направлении Клещеевки, командуя штурмовой группой, организовал отражение нескольких атак противника. Лично прикрывал эвакуацию раненых товарищей. После двух ранений не покинул позиции и продолжил управлять боем. В ходе очередного минометного обстрела Алдар Домбаев был смертельно ранен. По словам сослуживцев, Алдар мужественно выполнил долг десантника, прикрытая своих боевых товарищей. Вечная память!»- написал губернатор.