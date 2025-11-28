Десантнику из Приморья присвоили звание Героя России посмертно

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноя — РИА Новости. Десантник из Приморского края Алдар Домбаев, который в зоне спецоперации организовал отражение атак противника, прикрыл эвакуацию раненых и, получив два ранения, продолжил управлять боем, посмертно представлен к званию Героя России, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
«Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Российской Федерации посмертно гвардии лейтенанту 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ Алдару Домбаеву», — написал Кожемяко в своём Тelegram-канале.
Он отметил, что десантник с первых дней спецоперации принимал участие в боях на самых сложных участках фронта.
«На направлении Клещеевки, командуя штурмовой группой, организовал отражение нескольких атак противника. Лично прикрывал эвакуацию раненых товарищей. После двух ранений не покинул позиции и продолжил управлять боем. В ходе очередного минометного обстрела Алдар Домбаев был смертельно ранен. По словам сослуживцев, Алдар мужественно выполнил долг десантника, прикрытая своих боевых товарищей. Вечная память!»- написал губернатор.