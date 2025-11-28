ВС России за неделю уничтожили украинский ЗРК С-300 и два «Града»

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 99302 беспилотных летательных аппарата, 638 зенитных ракетных комплексов, 26306 танков и других боевых бронированных машин, 1621 боевая машина реактивных систем залпового огня, 31607 орудий полевой артиллерии и минометов, 47890 единиц специальной военной автомобильной техники, добавили в МО РФ.