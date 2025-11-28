ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине
С 22 по 28 ноября ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины и объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
- цеха по производству боеприпасов и ударных БПЛА;
- места хранения безэкипажных катеров;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.
ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов
За неделю российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Затишье и Новое в Запорожской области;
- Звановка, Петровское, Иванополье и Васюковка в ДНР;
- Тихое, Отрадное в Днепропетровской области.
Группировка «Север» наступает в Харьковской области
«Северная» группировка нанесла поражение восьми бригадам, штурмовому полку и отряду погранслужбы Украины в Сумской и Черниговской областях. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали семь бригад и штурмовой полк.
В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе составили порядка 935 боевиков. Также ВСУ лишились пяти боевых бронированных машин, 81 автомобиля, семи орудий полевой артиллерии, семи станций РЭБ, 14 складов боеприпасов и материальных средств.
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали 12 бригад ВСУ.
Потери ВСУ составили: свыше 1575 военнослужащих, танк, 38 боевых бронированных машин, 138 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, 77 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов.
Группировка «Юг» продолжила наступление в ДНР
Подразделения «Юга» за неделю нанесли удары девяти украинским бригадам.
В зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1650 бойцов, два танка, 26 боевых бронированных машин, 111 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» ликвидирует формирования ВСУ в Красноармейске
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 22 украинским бригаде и трем штурмовым полкам ВСУ.
В городе Красноармейске ДНР штурмовики 2-й армии продолжили ликвидацию окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Динас и завершили освобождение микрорайонов Горняк и Шахтерский. От украинских боевиков зачищено 6 585 зданий.
Российские бойцы отразили 54 атаки трех бригад и двух полков противника, предпринятых для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены свыше 225 украинских военнослужащих и 11 боевых бронированных машин.
В Димитров штурмовики 51-й армии продолжили наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.
С 22 по 28 ноября в районах городов Красноармейск и Димитров ВСУ потеряли свыше 1710 военнослужащих, танк, 33 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.
Всего за неделю в зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 3215 военнослужащих, два танка, 57 боевых бронированных машин, 44 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии.
«Восток» продвигается в Запорожской и Днепропетровской областях
Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение шести бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 1600 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась трех танков, 11 боевых бронированных машин, 70 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, четырех станций РЭБ и четырех складов боеприпасов.
Группировка «Днепр» продавила линию обороны противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар шести бригадам.
ВСУ потеряли порядка 485 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 108 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, 32 станции РЭБ, 28 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО, ракетных войск и артиллерии за неделю
С 22 по 28 ноября ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300, пусковая установка РСЗО APR-40 и две боевые машины РСЗО «Град».
Средства противовоздушной обороны сбили:
- 13 управляемых авиационных бомб,
- 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- пять управляемых ракет большой дальности «Нептун»;
- 1 664 БПЛА самолетного типа.