Главное из брифинга Минобороны 22 — 28 ноября 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 22 по 28 ноября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удары возмездия по объектам на Украине

С 22 по 28 ноября ВС РФ нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК Украины и объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ;
  • цеха по производству боеприпасов и ударных БПЛА;
  • места хранения безэкипажных катеров;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов

За неделю российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Затишье и Новое в Запорожской области;
  • Звановка, Петровское, Иванополье и Васюковка в ДНР;
  • Тихое, Отрадное в Днепропетровской области.

Группировка «Север» наступает в Харьковской области

«Северная» группировка нанесла поражение восьми бригадам, штурмовому полку и отряду погранслужбы Украины в Сумской и Черниговской областях. На Харьковском направлении бойцы «Севера» в течение недели атаковали семь бригад и штурмовой полк.

В зоне ответственности группировки потери противника в живой силе составили порядка 935 боевиков. Также ВСУ лишились пяти боевых бронированных машин, 81 автомобиля, семи орудий полевой артиллерии, семи станций РЭБ, 14 складов боеприпасов и материальных средств.

«Запад» улучшил положение по переднему краю

Подразделения «Западной» группировки в течение недели атаковали 12 бригад ВСУ.

Потери ВСУ составили: свыше 1575 военнослужащих, танк, 38 боевых бронированных машин, 138 автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, 77 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 33 склада боеприпасов.

Группировка «Юг» продолжила наступление в ДНР

Подразделения «Юга» за неделю нанесли удары девяти украинским бригадам.

В зоне действия группировки ВСУ потеряли свыше 1650 бойцов, два танка, 26 боевых бронированных машин, 111 автомобилей, 20 орудий полевой артиллерии, 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Центр» ликвидирует формирования ВСУ в Красноармейске

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 22 украинским бригаде и трем штурмовым полкам ВСУ.

В городе Красноармейске ДНР штурмовики 2-й армии продолжили ликвидацию окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Динас и завершили освобождение микрорайонов Горняк и Шахтерский. От украинских боевиков зачищено 6 585 зданий.

Российские бойцы отразили 54 атаки трех бригад и двух полков противника, предпринятых для деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены свыше 225 украинских военнослужащих и 11 боевых бронированных машин.

В Димитров штурмовики 51-й армии продолжили наступление в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города.

С 22 по 28 ноября в районах городов Красноармейск и Димитров ВСУ потеряли свыше 1710 военнослужащих, танк, 33 боевые бронированные машины, 17 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.

Всего за неделю в зоне ответственности группировки потери украинской стороны составили: свыше 3215 военнослужащих, два танка, 57 боевых бронированных машин, 44 автомобиля и восемь орудий полевой артиллерии.

«Восток» продвигается в Запорожской и Днепропетровской областях

Подразделения «Восточной» группировки войск за неделю нанесли поражение шести бригадам и трем штурмовым полкам ВСУ.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 1600 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась трех танков, 11 боевых бронированных машин, 70 автомобилей, 10 орудий полевой артиллерии, четырех станций РЭБ и четырех складов боеприпасов.

Группировка «Днепр» продавила линию обороны противника

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар шести бригадам.

ВСУ потеряли порядка 485 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 108 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, 32 станции РЭБ, 28 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Итоги работы сил ПВО, ракетных войск и артиллерии за неделю

С 22 по 28 ноября ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожены зенитный ракетный комплекс С-300, пусковая установка РСЗО APR-40 и две боевые машины РСЗО «Град».

Средства противовоздушной обороны сбили:

  • 13 управляемых авиационных бомб,
  • 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • пять управляемых ракет большой дальности «Нептун»;
  • 1 664 БПЛА самолетного типа.

