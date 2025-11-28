Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще четыре БПЛА ликвидировали в Ростовской области 28 ноября

В Минобороны России уточнили информацию по сбитым на Дону БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В период с 8 до 13 часов 28 ноября в Ростовской области ликвидировали четыре БПЛА. Об этом информируют в телеграм-канале Минобороны России.

Уточняется, что силы ПВО перехватили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Напомним, в ночь на 28 ноября в регионе ликвидировали 46 БПЛА. Воздушную атаку отразили в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге.

В Шахтах пострадали несколько машин, техэтаж, остекление пятиэтажного дома, а в Таганроге осколками БПЛА были разбиты веранда и оконные стекла в двух частных домах.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше