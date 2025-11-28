Еще четыре БПЛА ликвидировали в Ростовской области 28 ноября

В период с 8 до 13 часов 28 ноября в Ростовской области ликвидировали четыре БПЛА. Об этом информируют в телеграм-канале Минобороны России.
Уточняется, что силы ПВО перехватили беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Напомним, в ночь на 28 ноября в регионе ликвидировали 46 БПЛА. Воздушную атаку отразили в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге.
В Шахтах пострадали несколько машин, техэтаж, остекление пятиэтажного дома, а в Таганроге осколками БПЛА были разбиты веранда и оконные стекла в двух частных домах.
