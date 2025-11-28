Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поврежденная при атаке ВСУ воронежская АЗС временно прекратила работу

ВОРОНЕЖ, 28 ноя — РИА Новости. АЗС, повреждённая осколками БПЛА в Воронежской области в ночь на пятницу, временно прекратила работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Источник: © РИА Новости

«Работа АЗС была временно приостановлена», — сообщили в пресс-службе.

По данным Минобороны, в ночь на пятницу дежурными средствами ПВО в небе над Воронежской областью перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника.

По словам губернатора Александр Гусева, обошлось без пострадавших, в одном муниципалитете обломки БПЛА посекли кровлю жилого дома, а в другом районе было повреждено остекление АЗС.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше