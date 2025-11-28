Поврежденная при атаке ВСУ воронежская АЗС временно прекратила работу

«Работа АЗС была временно приостановлена», — сообщили в пресс-службе.
По данным Минобороны, в ночь на пятницу дежурными средствами ПВО в небе над Воронежской областью перехвачены и уничтожены два украинских беспилотника.
По словам губернатора Александр Гусева, обошлось без пострадавших, в одном муниципалитете обломки БПЛА посекли кровлю жилого дома, а в другом районе было повреждено остекление АЗС.
