ТАСС: ВС РФ агитируют боевиков ВСУ в Гуляйполе сдаться в плен

«В рамках наступления на город Гуляйполе Запорожской области операторы БПЛА группировки войск “Восток” разбрасывают над вражескими позициями агитационные листовки с призывами к сдаче в плен или бегству. Таким образом создаются условия для отступления либо капитуляции украинских военнослужащих», — рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что российские военнослужащие сбрасывают листовки, на которых написано: «Уходите или сдавайтесь, сохраните себе жизнь. Остаться в Гуляйполе — значит погибнуть». Представитель силовых структур добавил, что бои уже подходят вплотную к самому городу.
«Судя по радиоперехватам и комментариям родственников украинских военных в соцсетях, ВСУ несут катастрофические потери в результате наступления Восточной группировки войск», — добавил собеседник агентства.