ТАСС: у Сум ликвидировали майора кибербезопасности ВСУ

В результате удара БПЛА «Герань-2» уничтожен пункт управления центра кибербезопасности службы специальной связи и защиты информации Украины. По данным силовиков, есть потери среди старшего офицерского состава. ПУ находился в районе населенного пункта Кролевец, Конотопского района, Сумской области.
«Подтверждена ликвидация майора Колесниченко Владимира Николаевича 1996 г. р. — старшего офицера отдела противодействия киберугрозам», — отметил собеседник агентства.
