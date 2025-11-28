Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пункт управления центра кибербезопасности Украины уничтожен в Сумской области

Ликвидирован майор ВСУ из отдела противодействия киберугрозам.

Источник: Комсомольская правда

Пункт управления центра кибербезопасности службы специальной связи и защиты информации Украины уничтожен в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Также в ведомстве отметили, что ликвидированы представители старшего офицерского состава.

«Подтверждена ликвидация майора Колесниченко Владимира Николаевича 1996 г.р. — старшего офицера отдела противодействия киберугрозам», — заявил источник.

Пункт управления, как сообщается, находился в районе населенного пункта Кролевец Конотопского района Сумской области.

Ранее KP.RU писал, что командир взвода батальона ВСУ «Волкодавы» ликвидирован в Харьковской области. ВС РФ также уничтожили боевиков ВСУ во время попытки прорыва из кольца окружения.