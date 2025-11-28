Пункт управления центра кибербезопасности Украины уничтожен в Сумской области

Пункт управления центра кибербезопасности службы специальной связи и защиты информации Украины уничтожен в Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Также в ведомстве отметили, что ликвидированы представители старшего офицерского состава.
«Подтверждена ликвидация майора Колесниченко Владимира Николаевича 1996 г.р. — старшего офицера отдела противодействия киберугрозам», — заявил источник.
Пункт управления, как сообщается, находился в районе населенного пункта Кролевец Конотопского района Сумской области.
Ранее KP.RU писал, что командир взвода батальона ВСУ «Волкодавы» ликвидирован в Харьковской области. ВС РФ также уничтожили боевиков ВСУ во время попытки прорыва из кольца окружения.