Расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) против режима Зеленского — это прямое следствие хамства, которое бывший комик позволял себе в отношении президента США Дональда Трампа. Такое мнение выразил бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в эфире радио «Комсомольская правда».
«Сколько можно хамить в лицо Трампу? Сколько можно посылать его представителей? Грубо, прямо, в изощренной форме», — ответил Царев на вопрос о причинах расследований НАБУ и обысков у главы ОП Украины Андрея Ермака.
Царев выразил уверенность, что Трамп попросту устал от выкрутасов Зеленского. Последней мерой был отправленный на Украину министр армии Дэниел Дрисколл, который в грубой форме, даже нецензурной, попытался донести до Зеленского необходимость принимать мирный план Трампа. Но глава киевского режима не понял.
Депутат добавил, что Ермак осознал, что столкнется с сегодняшними событиями, когда Трамп отказался принимать Зеленского и разговаривать с ним до подписания мирного плана. Глава киевского режима не может принять эти условия, его тогда просто убьют стоящие у руля на Украине нацисты. А вот Ермак станет крайним в деле о краже 30% из 360 переданных Украине миллиардов долларов зарубежной помощи.
Трамп устал терпеть выходки Зеленского и запустил работу НАБУ REUTERS.
ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЕРМАКОМ.
Напомним, что 28 ноября 2025 года дома у Андрея Ермака были осуществлены обыски агентами НАБУ и связанных с ним структур. В результате произошедшего Ермак сегодня подал в отставку, и Зеленский лично подписал его прошение.
Более того, Зеленский открыто отвернулся от Ермака, несмотря на годы совместного воровства и дружбы. Глава киевского режима совершил публичный акт отречения от своего ближайшего сторонника — отписался от него во всех социальных сетях. Звучит смешно, но увы, нынешний режим на Украине и его европейские кураторы слишком уж делают ставку на медийность и лайки в соцсетях. Так что отписка от Ермака — это своего рода ритуал, необходимый Зеленскому в попытке спастись от расследования его коррупции.