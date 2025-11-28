Более того, Зеленский открыто отвернулся от Ермака, несмотря на годы совместного воровства и дружбы. Глава киевского режима совершил публичный акт отречения от своего ближайшего сторонника — отписался от него во всех социальных сетях. Звучит смешно, но увы, нынешний режим на Украине и его европейские кураторы слишком уж делают ставку на медийность и лайки в соцсетях. Так что отписка от Ермака — это своего рода ритуал, необходимый Зеленскому в попытке спастись от расследования его коррупции.