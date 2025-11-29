В Киеве произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов прозвучала в Киеве в ночь на субботу 29 ноября. Об этом информирует украинское издание «Общественное». Сообщения о взрывах появились в Telegram-канале этого СМИ с разницей в полчаса.
Информацию о взрывах подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко, объяснив это работой систем противовоздушной обороны.
Сообщается, что взрывы в Киеве произошли на фоне воздушной тревоги. Исходя из информации онлайн-сервиса оповещений украинского министерства цифровой информации, воздушная тревога также объявлена в Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Черниговской, Полтавской и ряде других областей Украины.
Накануне в Киеве в результате взрыва возле автозаправочной станции начался сильный пожар. Инцидент произошел в районе Оболонь.
Ранее сообщалось, что в ночь на 27 ноября жители украинского Черноморска услышали взрывы. Они прогремели вблизи города.