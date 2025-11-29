Ричмонд
Писатель Прилепин заявил о вступлении в ВС РФ: он отправился на службу в добровольческий корпус

Писатель Захар Прилепин рассказал о службе в зоне проведения СВО.

Источник: Комсомольская правда

Российский писатель Захар Прилепин вступил в ряды ВС РФ. Он находится в зоне проведения спецоперации уже две недели. Так писатель заявил в своем Telegram-канале.

Он подкрепил пост фотографией у могилы бойца с позывным Диггер. По словам писателя, он служит в добровольческом корпусе.

«Забыл рассказать: вторую неделю на территории; получил назначение; БРку; приступил к работе», — сообщил Захар Прилепин.

За прошедшую неделю ВС России нанесли массированный и шесть групповых ударов в ответ на террористические атаки Украины. Бойцам удалось поразить предприятия военной промышленности страны-противника, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры. Армия освободила восемь населенных пунктов.

