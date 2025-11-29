ВСУ потеряли за сутки от действий группировки «Центр» свыше 485 военных

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Центр” общевойсковыми подразделениями, в том числе войсками беспилотных систем, уничтожено свыше 485 военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и два орудия полевой артиллерии противника», — сказал Савчук.
По его данным, подразделениями группировки улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех бригад морской пехоты, трех бригад национальной гвардии и трех штурмовых полков в районах Родинского, Белицкого, Новоподгородного, Межевой и Нового Донбасса.