ВСУ потеряли от действий группировки «Север» более 110 военных и станцию РЭБ

«Военнослужащими группировки, в том числе войсками беспилотных систем, за сутки уничтожено более 110 военнослужащих, семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы ВСУ», — сказал Межевых.
По его данным, подразделениями группировки нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда в районах Алексеевки, Кучеровки и Храповщины Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районе населенного пункта Волчанск.