Южная группировка за сутки уничтожила более 230 боевиков ВСУ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск ликвидировали более 230 украинских солдат за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Источник: РИА "Новости"

«За сутки ВСУ потеряли более 230 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями, а также расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены пять боевых бронированных машин, из них три западного производства, девятнадцать автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и горючего», — сказал он.