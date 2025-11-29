Южная группировка за сутки уничтожила более 230 боевиков ВСУ

«За сутки ВСУ потеряли более 230 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями, а также расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены пять боевых бронированных машин, из них три западного производства, девятнадцать автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и горючего», — сказал он.