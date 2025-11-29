ВСУ за сутки потеряли до 280 военных на красноармейском направлении

По его данным, в Красноармейске (украинское название — Покровск) штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный и Динас, а также зачистку населенного пункта Ровное. Отражены девять атак подразделений 32-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад и 210-го штурмового полка из района Гришино с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожены до 35 украинских военнослужащих и бронеавтомобиль «Козак».