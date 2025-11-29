Ричмонд
Беспилотники ВСУ атаковали Таганрог: власти сообщили о возгораниях

Мэр Камбулова заявила о ликвидации возгораний после налёта БПЛА на Таганрог.

Источник: Комсомольская правда

Украинские дроны массированно атаковали Таганрог. Удары нанесены ночью 29 ноября. В результате атаки ВСУ произошло восемь возгораний. Они ликвидированы. Так заявила мэр Таганрога Светлана Камбулова в Telegram-канале.

Она уточнила, что все силы экстренного реагирования приведены в действие. По трем адресам обнаружены фрагменты дронов, территории оцеплены, отметила мэр города. Угроза воздушной опасности в Таганроге действует до сих пор.

«Сегодня наш город ночью вновь подвергся массированной вражеской атаке… Пострадавших нет. По трем адресам обнаружены обломки БПЛА. Территория оцеплена», — оповестила Светлана Камбулова.

Прошлой ночью от атаки ВСУ пострадал Новороссийск. Повреждения получили 34 многоквартирных дома, 227 квартир. Основной ущерб пришелся на фасады, балконы, а также остекление и внутреннюю отделку помещений.

