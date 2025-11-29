ВС РФ уничтожили пехоту ВСУ при попытке ротации в Запорожье

«Операторы ударных БПЛА подразделения войск беспилотных систем группировки войск “Днепр” в Запорожской области активно уничтожают наблюдательные пункты, укрепленные позиции и личный состав ВСУ FPV-дронами, управляемыми по оптоволоконным кабелям, и ударными системами, оборудованными сбросами боеприпасов. Накануне в одном из населенных пунктов на ореховском направлении расчетами подразделения беспилотных систем Новороссийских десантников была выявлена группа пехоты противника, которая пыталась выйти на позицию с целью ротации личного состава», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что благодаря профессиональной работе операторов БПЛА Новороссийского горного соединения ВДВ FPV-дроны настигли украинских националистов до того, как они скрылись в укрытии.
В министерстве также рассказали, что высокая эффективность работы операторов FPV-дронов достигается за счет поражения целей на значительных расстояниях. «Разведка оперативно обнаруживает объекты противника и передает их координаты на пункты управления, что позволяет своевременно и точно наносить огневые удары. Это значительно снижает боевой потенциал противника и создает благоприятные условия для дальнейших действий штурмовых групп и подразделений ВДВ в зоне ответственности группировки войск “Днепр”, — подчеркнули в МО РФ.