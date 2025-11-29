ВС РФ уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области

«Операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных систем, действующих в составе группировки войск “Восток”, обнаружили цели и оперативно передали их координаты артиллерийским расчетам. Артиллеристы оперативно развернули орудие и нанесли точные удары по выявленным пунктам управления БПЛА противника», — информировали в ведомстве.
В результате огневого удара пункты управления беспилотной авиацией противника были полностью уничтожены, что нарушило систему разведки и наведения ВСУ на этом участке фронта.
