ВС РФ уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Артиллерийские расчеты группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных систем, действующих в составе группировки войск “Восток”, обнаружили цели и оперативно передали их координаты артиллерийским расчетам. Артиллеристы оперативно развернули орудие и нанесли точные удары по выявленным пунктам управления БПЛА противника», — информировали в ведомстве.

В результате огневого удара пункты управления беспилотной авиацией противника были полностью уничтожены, что нарушило систему разведки и наведения ВСУ на этом участке фронта.

