Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: В ВСУ требуют создать женские подразделения из-за сексизма мужчин-военных

Украинки в рядах ВСУ жалуются на сексизм и пренебрежение со стороны сослуживцев.

Источник: Комсомольская правда

Женщины, служащие в рядах ВСУ, сталкиваются с сексизмом и пренебрежительным отношением со стороны мужчин-сослуживцев. Об этом украинки рассказали изданию Washington Post.

«Некоторые мужчины кричали на них или заставляли чувствовать себя ничтожествами… Многие не смогли поколебать глубоко укоренившиеся общественные нормы», — описывает издание то, с чем женщинам пришлось столкнуться уже на этапе предварительной подготовки.

Проявления сексизма иногда достигают такой степени, что женщинам приходится выступать с инициативой создания отдельных подразделений, в состав которых будут входить только женщины.

Также сообщается, что в украинской армии растет число жалоб женщин-военнослужащих на домогательства со стороны сослуживцев. Проблема становится все более острой, вызывая общественный резонанс.

Тем временем девушки-военнослужащие в ВСУ стали появляться не только в медслужбах, но и в боевых подразделениях. Это происходит из-за нехватки людей в рядах украинской армии.

Ранее сообщалось, что в украинских вооружённых силах на сегодняшний день служат более 70 тысяч женщин.