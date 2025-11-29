Ричмонд
ВС России уничтожили штаб спецбатальона ВСУ «Шквал» в Харьковской области

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Харьковской области в районе населенного пункта Бугаевка уничтожили штаб спецбатальона ВСУ «Шквал», сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: © РИА Новости

«В районе населенного пункта Бугаевка ударами авиации уничтожен штаб спецбатальона “Шквал” 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Ликвидирован заместитель начальника штаба батальона», — сказал собеседник агентства.

Что известно о «Шквале»

Спецбатальон состоит из бывших заключенных.

В августе источники РИА Новости в силовых ведомствах сообщали, что в эти подразделения набирают, в том числе людей с острыми инфекционными заболеваниями.

В апреле издание «Судебно-юридическая газета» писало, что боевики спецбатальона нередко вновь становятся фигурантами уголовных дел. В едином реестре судебных решений Украины на тот момент насчитывалось примерно 70 приговоров в отношении служащих в «Шквале».