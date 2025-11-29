ВС России уничтожили штаб спецбатальона ВСУ «Шквал» в Харьковской области

В апреле издание «Судебно-юридическая газета» писало, что боевики спецбатальона нередко вновь становятся фигурантами уголовных дел. В едином реестре судебных решений Украины на тот момент насчитывалось примерно 70 приговоров в отношении служащих в «Шквале».