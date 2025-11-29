ВСУ нанесли удары по Ростовской области: что известно о повреждениях на земле

Ростовская область подверглась атаке украинских беспилотников. Ночью ВСУ нанесли массированный удар. В результате дроны перехвачены в Таганроге и четырех районах. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Он заявил о разрушениях гражданской инфраструктуры. Так, в Таганроге поврежден многоквартирный дом и здание общежития техникума.
«Подавленный средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА упал на улицу Петровскую в самом центре города. Для обезвреживания его взрывного устройства вызваны саперы. Жителей близлежащих домов эвакуируют», — отметил Юрий Слюсарь.
Прошлой ночью над регионами России перехватили 136 украинских дронов. Основная часть воздушных целей была ликвидирована над южными областями страны. Над Ростовской областью сбили наибольшее число БПЛА — 46 дронов.