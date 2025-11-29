ВС России уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Артиллерийские подразделения группировки войск «Восток» поразили и уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, операторы разведывательных БПЛА обнаружили цели и передали их координаты артиллеристам, после чего те развернули орудия и нанесли точные удары по обозначенным позициям.
В результате огневого удара пункты управления украинской беспилотной авиацией были полностью уничтожены, что, как отметили в министерстве, нарушило систему разведки и наведения ВСУ на данном направлении.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области уничтожены наемники из подразделения ГУР.