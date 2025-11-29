Ричмонд
Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 103 украинских беспилотника над 11 регионами России и Азовским морем, 19 дронов сбиты над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 26 из них были сбиты над Белгородской областью, 20 — над Ростовской, 19 — над Крымом. По 11 дронов были уничтожены над Рязанской областью и Краснодарским краем, пять — над Воронежской областью, четыре — над Липецкой, три — над Курской.

По одному дрону нейтрализовали над Астраханской и Волгоградской областями, Калмыкией и Азовским морем.

Ранее сообщалось, что 13 беспилотников ВСУ сбили над четырьмя регионами России и Азовским морем.