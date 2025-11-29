Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 26 из них были сбиты над Белгородской областью, 20 — над Ростовской, 19 — над Крымом. По 11 дронов были уничтожены над Рязанской областью и Краснодарским краем, пять — над Воронежской областью, четыре — над Липецкой, три — над Курской.
По одному дрону нейтрализовали над Астраханской и Волгоградской областями, Калмыкией и Азовским морем.
Ранее сообщалось, что 13 беспилотников ВСУ сбили над четырьмя регионами России и Азовским морем.