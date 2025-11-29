Атака ВСУ на Крым: над полуостровом уничтожены 19 украинских дронов

Отмечается, что 26 из них были сбиты над Белгородской областью, 20 — над Ростовской, 19 — над Крымом. По 11 дронов были уничтожены над Рязанской областью и Краснодарским краем, пять — над Воронежской областью, четыре — над Липецкой, три — над Курской.