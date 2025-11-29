Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 29 ноября перехватили и уничтожили 103 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Воздушные цели были нейтрализованы над территорией, охватившей 11 субъектов страны и акваторию Азовского моря. Наиболее интенсивные атаки пришлись на приграничные регионы. Над Белгородской областью сбили 26 дронов, над Ростовской — 20, а над Республикой Крым — 19.
Над Рязанской областью и Краснодарским краем было уничтожено по 11 БПЛА. Еще пять беспилотников сбили в небе над Воронежской областью, четыре — над Липецкой и три — над Курской.
В Минобороны добавили, что по одному дрону было уничтожено над Астраханской и Волгоградской областями, Республикой Калмыкия и над акваторией Азовского моря.
ВС РФ постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.