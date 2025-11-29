Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили штаб украинского спецбатальона «Шквал» под Харьковом

Армия России ударами авиации ликвидировала штаб спецбатальона «Шквал» 57-й омпбр ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Харьковской области был ликвидирован заместитель начальника украинского штаба специального батальона «Шквал». Соответствующую информацию распространил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Как утверждается в сообщении, на харьковском направлении, в районе населенного пункта Бугаевка, ударом авиации был уничтожен штаб спецподразделения, входящего в состав 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. В результате этой операции и был ликвидирован заместитель начальника штаба батальона.

Как писал KP.RU ранее, на харьковском направлении точным авиаударом был уничтожен пункт управления БПЛА 34-го батальона «Волкодавы» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате операции ликвидирован командир этого взвода.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше