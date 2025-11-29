ВС РФ уничтожили штаб украинского спецбатальона «Шквал» под Харьковом

В Харьковской области был ликвидирован заместитель начальника украинского штаба специального батальона «Шквал». Соответствующую информацию распространил Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».
Как утверждается в сообщении, на харьковском направлении, в районе населенного пункта Бугаевка, ударом авиации был уничтожен штаб спецподразделения, входящего в состав 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины. В результате этой операции и был ликвидирован заместитель начальника штаба батальона.
Как писал KP.RU ранее, на харьковском направлении точным авиаударом был уничтожен пункт управления БПЛА 34-го батальона «Волкодавы» 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате операции ликвидирован командир этого взвода.