Пять беспилотников сбили над Воронежской областью в ночь на 29 ноября

В ночь на 29 ноября в регионе вновь объявили тревогу. Режим опасности продлился почти до шести утра субботы. Губернатор Александр Гусев сообщил, что за это время над Воронежской областью силы ПВО обнаружили и уничтожили пять беспилотников.
По словам главы региона, дежурные ПВО уничтожили дроны над тремя районами области.
— По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — добавил губернатор.
Накануне обломки сбитых БПЛА повредили крышу дома и остекление АЗС в Воронежской области.
Всего над территорией России, по данным Минобороны РФ, за прошедшую ночь сбили 103 беспилотника.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше