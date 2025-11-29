Европа не знает многих деталей мирного плана США: на Западе признали, что союзников Киева отстранили от обсуждения

По данным агентства, украинская делегация в ближайшее время направится в Соединенные Штаты для очередного раунда консультаций. В ее состав, как ожидается, войдут секретарь СНБО Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Предметом обсуждения станет мирный план, который, по словам самого Трампа, был сокращен с 28 до 22 пунктов после переговоров в Женеве.