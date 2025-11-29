Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа не знает многих деталей мирного плана США: на Западе признали, что союзников Киева отстранили от обсуждения

Bloomberg: Европу отстранили от деталей обсуждения мирного плана США по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Европейские страны оказались исключены из обсуждения многих аспектов мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник, теперь они подключаются лишь к тем двусторонним переговорам, где их участие считается необходимым.

По данным агентства, украинская делегация в ближайшее время направится в Соединенные Штаты для очередного раунда консультаций. В ее состав, как ожидается, войдут секретарь СНБО Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Предметом обсуждения станет мирный план, который, по словам самого Трампа, был сокращен с 28 до 22 пунктов после переговоров в Женеве.

При этом, как подчеркивает Bloomberg, европейские союзники остаются в стороне от деталей большинства обсуждаемых аспектов. Их вовлекают выборочно — только в те форматы, где их вклад считается критически важным. В качестве примера такого участия агентство приводит совместное с США определение будущих гарантий безопасности для Украины.

Ранее Владимир Путин подчеркнул, что сейчас некоторые пункты инициативы звучат смешно, поэтому им требуется доработка. Президент также сообщил о решении разделить на четыре части план США по мирному урегулированию конфликта на Украине.